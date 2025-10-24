Росгвардейцы задержали в Москве кубинца с 25 граммами наркотиков

Сотрудники правоохранительных органов пресекли попытку сбыта наркотиков на востоке столицы. Стражи порядка задержали уроженца Кубы. У него нашли более 25 граммов эфедрона.

Об этом в пятницу, 24 октября, сообщили в пресс-службе Росгвардии по городу Москве.

— При патрулировании 1-й Парковой улицы росгвардейцы обратили внимание на двоих мужчин, которые, заметив правоохранителей, попытались скрыться. Один из граждан начал поспешно выбрасывать из карманов небольшие свертки, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Правоохранители заметили, что мужчины нервничают при разговоре с ними. Один из них признался росгвардейцам, что у него есть наркотики. Экспертиза показала, что в свертках содержался эфедрон. Кроме того, в телефоне подозреваемого нашли координаты ранее сделанной закладки. Мужчину доставили в отделение полиции для дальнейших разбирательств.

До этого в подмосковных Котельниках поймали закладчика с 10 килограммами эфедрона. Мужчина выкопал яму и хотел положить в нее свертки с запрещенным веществом, но в это время его заметили полицейские. Подозреваемый начал удирать, однако его задержали. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело и заключили его под стражу.