Украины (ВСУ) мог быть запущен из одной из соседних областей. Об этом в интервью «МК» заявил военный эксперт, заслуженный военный летчик генерал-майор авиации Владимир Попов.

По его словам, ударные БПЛА запускали, вероятно, с ближнего Подмосковья.

«Не с территории Украины, однозначно. Под Можайском взлетели, не дальше», — заявил Попов.

Пожара после попадания беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в многоэтажный дом в Красногорске Московской области не последовало. Об этом сообщил источник ТАСС в оперативных службах.

«Пожара не последовало в результате ЧП», — сообщил собеседник агентства.

В свою очередь, собеседник РИА Новости уточнил, что после попадания дрона ВСУ в многоэтажку свыше 70 человек самостоятельно эвакуировались из здания. Это произошло еще до прибытия пожарных подразделений, сообщил он.

Взрыв в жилом доме Красногорска Московской области произошел в пятницу, 24 октября. Как уточнил губернатор Андрей Воробьев, взрыв произошел из-за атаки дрона на жилой дом, пострадали пять человек, в том числе один ребенок.

Атаковавший жилой многоэтажный дом в подмосковном Красногорске беспилотный летательный аппарат мог долететь с Украины, прячась от радаров с помощью рельефа. Об этом NEWS.ru заявил Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. Он не исключил, что дрон мог лететь на предельно малой высоте.

"Если предположить, что это был беспилотный летательный аппарат самолетного типа, прилетевший с территории Украины, то, вполне возможно, он сумел дойти до Московской области на предельно малой высоте, прикрываясь складками местности и затенениями радиолокационных полей", - сказал генерал.

Липовой выразил мнение, что у дрона была другая цель, и если он врезался в первый попавшийся многоквартирный дом, значит, беспилотник сбился с курса.

Попытки нанести удары по жилым домам на территории России говорят о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) терпят неудачу на поле боя. В этому убежден член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, пишет "Лента.ру". Такие задачи президент Украины Владимир Зеленский ставит перед ВСУ и СБУ.

Кроме того, он допустил, что, кроме Зеленского, решения об ударах по жилым домам на территории России принимают и на Западе, а именно в недружественных России странах Европы, а также в Великобритании.

По словам Колесника, подобными атаками противник пытается запугать население и вызвать недовольство россиян.

"Они же тоже имеют определенный исторический опыт, что Россию силой не сломать и надо как-то внутри посеять панику, что совершенно немыслимо. Наши люди становятся только жестче, сплоченнее и злее. Они пусть об этом подумают", - заключил он.

Пострадавшие при атаке беспилотника в подмосковном Красногорске получат по 300 тысяч рублей, а собственники поврежденных квартир – по 100 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба местной администрации.

Всех пострадавших доставили в больницы. Врачи диагностировали у них черепно-мозговые травмы, сотрясения, ушибы мягких тканей, а также ссадины и раны нижних конечностей. Состояние трех человек оценивается как удовлетворительное.

Из-за атаки были также повреждены три квартиры, в еще нескольких объектах выбиты окна. Глава Красногорска Дмитрий Волков пообещал помочь собственникам разрушенного жилья с ремонтом.

Прокуратура, в свою очередь, взяла на контроль соблюдение прав жильцов поврежденного дома и предоставление им необходимой помощи. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о теракте.

Еще два дрона сбили после атаки на подмосковный Красногорск. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Беспилотники были сбиты в небе над Московской областью в период с 10:00 до 15:00, уточнили в военном ведомстве. Иных сведений об их уничтожении не приводится.

Также в указанный временной интервал украинские дроны были сбиты над Белгородской областью и Азовским морем.

