Стало известно, что грозит убийце украинки Заруцкой в США

Присяжные предъявили обвинение убийце беженки с Украины в США. Декарлосу Брауну-младшему, зарезавшему украинку в метро, грозит смертная казнь. Об этом пишет NBC News.

Подсудимого обвиняют в применении насилия в отношении железнодорожного перевозчика и системы общественного транспорта, повлекшем за собой смерть.

Присяжные пришли к выводу, что Заруцкую Браун убил умышленно.

Ранее сообщалось, что убийца украинской беженки страдает психическими расстройствами и уже неоднократно совершал преступления. Однако его, несмотря на это, регулярно выпускали на свободу.

Также после убийства Заруцкой в одном из штатов США был принят «закон Ирины», запрещающий безналичный залог по ряду насильственных преступлений и для большинства рецидивистов.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский не дал проститься с убитой в американском метро украинкой Ириной Заруцкой ее отцу, не выпустив его за границу на похороны девушки. Позже отцу все-таки разрешили выехать из страны.