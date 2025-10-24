Раскрыта судьба россиянки, которая дважды бросила свою маленькую дочь в Таиланде

Российская гражданка Эрика Владыко арестована в Таиланде за нарушение визового режима и оказание сопротивления при задержании. Об этом РИА Новости сообщил заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Илья Ильин.

По словам дипломата, 34-летняя женщина из Владивостока при аресте оказала сопротивление полиции, и на неё пришлось надеть наручники.

«Депортация может задержаться до окончания юридических процедур, связанных с сопротивлением властям», — уточнил Ильин.

Ранее Владыко уже дважды пропадала в Бангкоке после прибытия с острова Самуи, бросив дочь в гостинице. Малышку забрала бабушка, они вернулись в Россию. Консульский представитель отметил неадекватное поведение Эрики.

Сейчас решается вопрос о сроках депортации с учётом новых обстоятельств.