Петербуржец получил длительный срок за поджог поста около железнодорожной станции

Житель Санкт-Петербурга получил срок за поджог поста около железнодорожной станции.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на объединенную пресс-службу судов Северной столицы.

«Первый Западный окружной военный суд огласил приговор в отношении Петра Пустового, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 (теракт) УК РФ», — говорится в сообщении.

Как установили следствие и суд, в конце ноября прошлого года Пустовой на 16-м километре железнодорожной станции «Рыбацкое» поджог пост секционирования и скрылся. Его задержали 1 декабря.

Уточняется, что первые три года срока мужчина будет отбывать в тюрьме, остальную часть — в колонии строгого режима.

