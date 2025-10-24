Индийский фермер из деревни в округе Барейли жестоко расправился со своим любовником* (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено), застав того за изнасилованием своей шестилетней дочери. Об этом сообщает The Times of India со ссылкой на местную полицию.

По данным издания, 30-летний мужчина вернулся домой и обнаружил, что его 28-летний партнер, с которым он жил, насилует его дочь. В приступе ярости фермер нанёс любовнику несколько ножевых ранений и надругался над ним.

Пострадавший с множественными травмами был доставлен в районную больницу, где ему провели срочную операцию. У него диагностировали ножевые ранения и травмы половых органов.

Полиция возбудила два уголовных дела: первое — против насильника по статье об изнасиловании несовершеннолетней, второе — против отца девочки по статье о причинении тяжких телесных повреждений. Оба участника инцидента находятся под охраной в медицинском учреждении.

Шестилетняя пострадавшая была осмотрена детскими психологами и помещена под защиту государства. Расследование продолжается.

