Пять сирийских беженцев украли и изнасиловали 17-летнюю девушку в Германии

В немецком городе Хайнсберг задержали пятерых беженцев из Сирии, подозреваемых в групповом изнасиловании 17-летней девушки. Об этом сообщила газета Daily Mail.

Инцидент произошел днем 19 октября в одной из квартир на улице Антон-Левених-штрассе. По версии следствия, девушку заманили обманным путем, уговорив ее встретиться с бывшим парнем. Сначала ее усадили в автомобиль, а затем привезли в квартиру, где изнасиловали. В издании уточнили, что потерпевшей угрожали электрошокером.

Для задержания подозреваемых был задействован спецназ. Четверо из них попались на месте преступления, пятый позже сам сдался полиции. Среди нападавших оказались молодые люди в возрасте от 17 до 26 лет. Все пятеро сейчас находятся под стражей. Какая-либо другая информация не разглашается, поскольку расследование преступления продолжается.

До этого в Индии задержали четверо человек за изнасилование несовершеннолетней. Прохожие заметили девушку в возрасте 14-15 лет на обочине дороги без сознания и сразу обратились в полицию. Школьницу доставили в больницу, где у нее диагностировали многочисленные следы жестокого насилия и пыток.