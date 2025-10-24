Прокуратура запросила Шлосбергу 440 часов обязательных работ

Прокуратура запросила 440 часов обязательных работ для заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга (признан в РФ иностранным агентом) по уголовному делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента.

Об этом сообщила пресс-служба партии в Telegram.

«Прокурор просит назначить Льву Шлосбергу 440 часов обязательных работ по делу о «плашках иноагента», — говорится в сообщении.

В октябре Псковский областной суд отменил решение городского суда о смягчении меры пресечения заместителю председателя партии «Яблоко» Льву Шлосбергу, проходящему по делу о дискредитации армии. До этого суд смягчил меру пресечения Шлосбергу. Тогда домашний арест заменили на запрет определенных действий.

Под домашний арест политик попал 11 июня. Ему предъявили обвинение в дискредитации ВС РФ после того, как он опубликовал в «Одноклассниках» ролик своих дебатов с историком Юрием Пивоваровым (признан в РФ иноагентом).