Таксист арестован за сексуальное насилие над девушкой в Москве

Таксист в Москве совершил сексуальное насилие над девушкой и был арестован. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на информацию от пресс-службы Главного следственного управления Следственного комитета России по столице.

© Мослента

По версии следствия, 19 октября у бара на улице Большая Переяславская таксист обратил внимание на 21-летнюю девушку, которая вышла из заведения в состоянии алкогольного опьянения, и предложил ее подвезти. Девушка согласилась и села в машину. По дороге она уснула, а таксист совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

Девушка сообщила об этом в правоохранительные органы. Таксиста оперативно задержали. Ему уже предъявили обвинение и заключили под стражу.

