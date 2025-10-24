«Легко отделался»: раскрыта схема мошенничества с фальшивыми свиданиями

В Москве девушки «разводят» мужчин на дорогие ужины в кафе, куда заманивают их после общения на сайтах знакомств. Как выглядит схема обмана, и кто находится в зоне риска, разбиралась «Комсомольская правда».

Москвич Михаил Кренделев рассказал изданию, что стал жертвой консуматорши. Так называют девушек, которые заманивают мужчин в нужное заведение, где им выставляют счета на огромные суммы.

«Это я еще легко отделался. «Всего» 12 тысяч насчитали», - рассказал он о свидании с брюнеткой, которую видел в тот вечер в первый раз в жизни.

В эту сумму ему обошлись бокал шампанского «Вдова Клико» (6,1 тыс.), сырная тарелка (3,8 тыс.), салат цезарь (1,2 тыс.) и стакан яблочного сока. При этом, по оценке экспертов, в столице и ближнем Подмосковье единовременно могут работать до 15 подобных заведений.

Активист Владислав Осипов, который сам стал жертвой консуматорши и после этого начал выяснять подноготную такого бизнеса, рассказал, что на доверчивых клиентах кафе могут ежедневно зарабатывать до 1,5 миллионов рублей.

При этом в схеме обмана участвует «оператор», который общается с мужчинами на сайте знакомств, обычно это подростки лет от 15, куратор, девушки и персонал кафе, пояснил Владислав Осипов.

«15% от чека получает оператор, который раскрутил жертву на «свидание». 10% - куратор. 25% - девушка. Соответственно, половина чека остается у заведения», - отметил он.

По словам активиста, в ходе рейдов правоохранителей задерживают обычно девушек, и, если обманутые клиенты пишут на них заявления, то возбуждаются уголовные дела по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой».

«Сотрудникам этих кафе хозяева четко объяснили, что клиентов трогать нельзя. Разрешено только моральное давление. (…) Поэтому «должника» просто окружают несколько бородатых ребят, которые довольно активно начинают ему объяснять: «Но ты же сам это заказывал!» А девушка им подыгрывает: «Ну ты же мужчина! Не позорься… Ты же сам меня позвал». Чаще всего жертвами становятся неуверенные в себе люди», - констатировал он.

При этом стоит насторожиться, если девушка после общения на сайте знакомств предлагает встретиться только в конкретном кафе и наотрез отказывается пойти в другое заведение, на встречу приходит совсем другая девушка, не та, что была на фото в анкете, а оплатить чек, на котором даже не указано юрлицо, предлагают только с помощью перевода или наличными.

Ранее певица Лолита Милявская рассказала, что столкнулась с попыткой обмана. По словам артистки, она ехала к стоматологу и разговаривала по телефону, когда ей на второй смартфон позвонили неизвестные и представились курьерами. Лолита ждала доставку микрофонов и попросила оставить посылку у двери. После этого «доставщики» попросили у нее код, который певица назвала, не задумываясь. В итоге все закончилось хорошо, она успела сменить изменить пароли от аккаунтов и не пострадала.