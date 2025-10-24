Правоохранители задержали бывшего руководителя администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом в пятницу, 24 октября, сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на осведомленный источник.

По данным журналистов, задержанием экс-главы города занимались сотрудники Федеральной службы безопасности России. Сейчас его уже доставили в главное следственное управление Следственного комитета (СК) по региону. Логвиненко с октября 2019 года по январь 2025 возглавлял администрацию Ростова-на-Дону, говорится в материале.

Логвиненко подал в отставку в конце января этого года.

Недавно силовики задержали в Москве бывшего заместителя председателя правительства Ульяновской области Владимира Пушкарева. Экс-чиновник тоже подозревается в превышении должностных полномочий.

Ранее СК возбудил уголовное дело в отношении первого заместителя главы Нефтеюганска Павла Гусенкова. Он проходит подозреваемым по аналогичной статье. Гусенков поспособствовал продаже объектов недвижимости акционерного общества по заведомо заниженной цене.