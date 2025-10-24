Гаджет загорелся в руках у школьника во время урока литературы

Пожар произошел в школе Донецка Ростовской области. Шестиклассник на уроке решил разобраться свой гаджет. Это привело к возгоранию, передает Telegram-канал Don Mash.

Гаджет загорелся сегодня утром в руках ученика школы №13 в городе Донецке. ЧП произошло на уроке литературы.

Одноклассники сообщили, что парень зачем-то попробовал разобрать телефон. В процессе этого задымился аккумулятор.

Подросток испугался и бросил смартфон на пол. Начался пожар. В образовательном заведении сработала система пожаротушения. Всех учащихся и педагогов эвакуировали.

Возгорание персонал потушил собственными силами. Особого ущерба огонь не нанес. Последствиями шалости стал лишь прожженный линолеум.