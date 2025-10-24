Гаджет загорелся в руках у школьника во время урока литературы
Пожар произошел в школе Донецка Ростовской области. Шестиклассник на уроке решил разобраться свой гаджет. Это привело к возгоранию, передает Telegram-канал Don Mash.
Гаджет загорелся сегодня утром в руках ученика школы №13 в городе Донецке. ЧП произошло на уроке литературы.
Одноклассники сообщили, что парень зачем-то попробовал разобрать телефон. В процессе этого задымился аккумулятор.
Подросток испугался и бросил смартфон на пол. Начался пожар. В образовательном заведении сработала система пожаротушения. Всех учащихся и педагогов эвакуировали.
Возгорание персонал потушил собственными силами. Особого ущерба огонь не нанес. Последствиями шалости стал лишь прожженный линолеум.