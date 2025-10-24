Украинец взорвал гранату в поезде при попытке задержания

Четыре человека погибли и двое получили ранения в результате взрыва гранаты в поезде в городе Овруч Житомирской области. Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на свои источники, взрывное устройство активировал мужчина, который, по предварительной информации, находился в розыске.

© Московский Комсомолец

Трагедия в Овруче стала очередным звеном в череде инцидентов с нелегальным использованием боеприпасов в разных регионах Украины. Издание напоминает, что в последнее время подобные случаи участились.

Так, ранее в Киеве водитель из-за конфликта с коллегой бросил гранату в сторону маршрутного такси, а в Запорожье мужчина получил тяжелые ранения, когда в подъезде у него в руках сдетонировал найденный им боеприпас. Подобные происшествия, приводящие к гибели и ранениям людей, происходили также в Днепровском и Оболонском районах столицы, что свидетельствует о серьезной проблеме оборота оружия и боеприпасов в стране.

Нацполиция Украины в свою очерель уточняет, что при взрыве на вокзале в Овруче погиб сам мужчина - 23-летний житель Харькова, а также три женщины 29, 58 и 82 лет - жительницы Коростенского района и пограничница.