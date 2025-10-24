Пьяная москвичка устроила дебош в ресторане на юге Москвы

Жительница столицы в возрасте 18 лет устроила погром в ресторане на Балаклавском проспекте. Девушка, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, разбила окно в заведении.

Об этом в пятницу, 24 октября, сообщили в пресс-службе Росгвардии по городу Москве.

— К незамедлительно прибывшим по указанному адресу правоохранителям обратилась сотрудница заведения и пояснила, что несколько минут назад одна из гостей после употребления алкоголя по непонятной причине разбила ногой стекло оконного проема в данном заведении и скрылась, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Злоумышленницу быстро вычислили и задержали недалеко от ресторана. Девушка не смогла объяснить мотивы своего поступка. Москвичку доставили в отделение полиции для выяснения обстоятельств.

До этого росгвардейцы задержали мужчин, устроивших драку в одном из столичных ресторанов. Один из них разбил тарелку о голову охранника заведения. Дебоширов передали полицейским, а пострадавшему оказали медицинскую помощь.

В марте этого года другой конфликт произошел в кафе на Ладожской улице. Посетитель заведения ударил женщину, а когда на место прибыли стражи порядка, он оказал им сопротивление. Дебошира заковали в наручники и передали полиции.