В Петербурге спор об опеке перерос в похищение ребенка в аэропорту

В аэропорту Пулково мужчина стал жертвой нападения, во время которого его бывшая супруга забрала общего ребенка и скрылась. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации источника канала, инцидент произошел после возвращения Александра из Дубая вместе с новой супругой и детьми. У выхода из терминала на него напал нынешний сожитель бывшей жены, а сама женщина воспользовалась моментом, вытащила малыша из коляски и убежала.

Между родителями длится спор об опеке. На данный момент комиссия определила, что ребенок должен находиться с отцом, однако мать, по данным канала, решила силой изменить ситуацию.

Мужчина обратился в полицию и заявил, что в ходе конфликта получил побои и лишился телефона стоимостью около 100 тысяч рублей.

До этого в Костроме 51-летнего мужчину заподозрили в попытке похищения мальчика на улице. Предварительно, 51-летний ранее судимый местный житель подошел к ребенку и, взяв его за руку, предложил пройти с ним. Заметивший происходящее очевидец, который вмешался в ситуацию. После этого мужчина покинул место происшествия.