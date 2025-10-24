Под Киевом учитель изнасиловал трех 12-летних учеников

В Киевской области перед судом предстанет 22-летний бывший учитель лицея из Борисполя, обвиняемый в сексуальном насилии над учениками и создании детской порнографии. Обвинительный акт уже направлен в суд, и в случае доказательства вины экс-педагогу грозит пожизненное лишение свободы.

Как сообщает Офис Генпрокурора Украины, следствие установило, что молодой человек, пользуясь доверием детей и своим авторитетом учителя, неоднократно совершал сексуальное насилие в отношении трех 12-летних учеников. Кроме того, обвиняемый снимал фото и видео порнографического характера с участием пострадавших детей.

Преступления вскрылись после того, как один из мальчиков нашел в себе силы рассказать о пережитом своей матери. Сразу после этого подозреваемый был задержан. В настоящее время он находится под стражей в ожидании судебного разбирательства.