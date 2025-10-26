Пропавшую семью Усольцевых могут признать умершей до весны 2026 года

Пропавших в тайге под Красноярском Сергея, Ирину и пятилетнюю Арину Усольцевых могут признать умершими в течение полугода. Такое мнение в беседе с aif.ru выразил заслуженный юрист России Иван Соловьев.

© ГУ МЧС России по Красноярскому краю

Он напомнил, что в РФ суд может объявить гражданина умершим, если в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания в течение пяти лет.

"А если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, - в течение шести месяцев", - объяснил эксперт.

По его словам, днем смерти человека считается тот день, когда вступило в силу решение суда об объявлении его умершим.

А в случае объявления умершим человека, который пропал без вести при обстоятельствах, дающих основание предполагать его гибель из-за несчастного случая, суд может признать днем смерти день его предполагаемой гибели, добавил Соловьев.

Напомним, семья Усольцевых пропала в тайге Красноярского края 28 сентября. Сергей, Ирина и их дочка Арина отправились в поход к горе Буратинка в Партизанском районе, и с тех пор никто их не видел.

В ходе поисков была обнаружена машина Усольцевых, где остались их паспорта. При этом очевидцы рассказали, что видели, как они ушли от автомобиля в сторону горы.

Спасатели и волонтеры активно искали семью чуть больше двух недель, затем оперштаб закрыли, а в тайгу пустили только специально подготовленных людей. Однако ни одного следа Усольцевых так и не удалось найти. Их шансы на выживание оцениваются как крайне низкие.

За время поисков были озвучены самые разные версии их исчезновения: от встречи с дикими животными до побега в другую страну. Основная - несчастный случай.