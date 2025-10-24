Девушка с сообщниками расчленила мужчину и взяла его палец на память

В Мельбурне трое молодых людей жестоко убили 47-летнего Мэттью Джона Уоррингтона, расчленили его тело и похитили палец. Об этом сообщает Daily Mail.

Преступление произошло в доме, который мужчина делил с одной из обвиняемых — Кашей Макивер. Тело со следами многочисленных побоев и изолентой на шее позже обнаружили рядом с торговым центром. Судмедэксперты установили, что Уоррингтона избивали палкой, но точную причину смерти определить не смогли.

Макивер, её сожитель Дилан Уайатт и их друг Брендан Далтон изначально обвинялись в умышленном убийстве, но в итоге признали вину в непредумышленном убийстве по соглашению со следствием. Согласно материалам дела, преступники считали наркозависимого Уоррингтона «лёгкой добычей» и планировали украсть его деньги и наркотики.

Особую жестокость подтверждают фотографии, сделанные Макивер, где связанная жертва запечатлена после избиения. Уайатт хвастался друзьям отрезанным пальцем Уоррингтона, ложно называя жертву «педофилом». Во время нападения преступники обсуждали планы пыток с использованием кислоты и электрошокера.

23 октября обвиняемые предстали перед Верховным судом штата Виктория. Оглашение приговора состоится позднее.