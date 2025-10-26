Число жертв взрыва на российском заводе увеличилось

Число жертв после взрыва на заводе «Пластмасс» в Копейске Челябинской области достигло 13 человек. Трагедия произошла вечером 22 октября на одном из производственных участков предприятия. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По предварительным данным, причиной взрыва стало нарушение техники безопасности. Обрушившиеся стены цеха завалили рабочих, разбор завалов продолжается уже несколько дней. Версия атаки беспилотников была исключена.

По результатам проверки Роспотребнадзора загрязнение воздуха после взрыва в Копейске зафиксировано не было.

Ранее стало известно, что семьи погибших при взрыве на заводе получат по 10 миллионов рублей от предприятия. Пострадавшим выплатят от одного до двух миллионов в зависимости от тяжести травм.