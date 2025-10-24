Мужчина угрожал убить ножницами свою жену в Подмосковье

Стражи порядка задержали 43-летнего жителя Одинцова, который угрожал убить ножницами свою жену. Ее крики о помощи услышали соседи и вызвали правоохранителей.

© Вечерняя Москва

Об этом в пятницу, 24 октября, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Московской области.

— Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области задержали подозреваемого в угрозе убийством в подмосковном Одинцове, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Они получили сигнал и прибыли в квартиру дома на улице Сколковской, где произошел инцидент. Правоохранители узнали, что между супругами произошла ссора, в ходе которой мужчина угрожал женщине расправой. Его успокоили и передали сотрудникам полиции для выяснения обстоятельств.

Подобный инцидент произошел в подмосковном Егорьевске. Там 45-летний мужчина приставил нож к горлу сожительницы и угрожал убить ее. Он не довел свой умысел до конца и сбежал. Мужчину задержали спустя четыре дня. Росгвардейцы передали его полицейским.