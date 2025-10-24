Жительница Херсонской области попала в колонию за денежные переводы

Херсонский областной суд приговорил к 12,5 года лишения свободы 30-летнюю местную жительницу Юлию Станику, переводившую деньги Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

По данным ведомства, с сентября 2023 года по январь 2024 года женщина через мобильное приложение переводила деньги на счет иностранного банка. Эти деньги использовались для финансовой поддержки украинской армии.

Станика признана виновной по статье 275 («Государственная измена») УК РФ и будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Ранее в Херсонской области осудили на 12 лет местного жителя Олега Скотаря за шпионаж в пользу Украины.