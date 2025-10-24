В Москве задержаны обманувшие сотни пенсионеров руководители клиники

Сотрудники правоохранительных органов разоблачили преступную схему, которую проворачивали в одной из частных столичных клиник. Там обманывали пенсионеров, ставя им неверные диагнозы, в связи с чем пожилым людям приходилось платить за псевдолечение.

Силовики задержали руководителей этой организации. Об этом в пятницу, 24 октября, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

— Пациенты платили сотни тысяч рублей, при этом многие брали кредит в обмен на обещание получить компенсацию за счет бюджетных средств по государственным программам. Однако все лечение сводилось к нескольким процедурам. По имеющимся данным, в результате реализации криминальной схемы пострадали несколько сотен пенсионеров, а ущерб составил десятки миллионов рублей, — рассказала Волк в своем Telegram-канале.

Потерпевшие приходили в клинику для бесплатной диагностики суставов, однако пациенты слышали от врачей выдуманные диагнозы. Представители медучреждения вводили пенсионеров в заблуждение, убеждая их подписать договор на трехлетний курс лечения. Правоохранители пресекли эту схему и задержали подозреваемых. В связи с этим инцидентом возбудили уголовное дело. Одного из вероятных организаторов преступления отправили в СИЗО.

До этого сотрудники Росгвардии задержали в столице шесть человек по подозрению в мошенничестве при заключении договоров на оказание платных медицинских услуг.

Злоумышленники оказывали психологическое давление на клиентов клиники. Именно поэтому потерпевшие соглашались оплатить ненужные им услуги. В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело.