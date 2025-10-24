Российские альпинисты покорили вершину в Непале и застряли в горах из-за плохой погоды

Группа российских альпинистов из пяти человек покорила вершину в Непале и застряла в горах из-за плохой погоды. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что группа под руководством Андрея Васильева добралась до вершины Манаслу 22 октября, в пути они провели пять дней. Однако спуститься обратно соотечественникам не удалось из-за начавшегося снегопада и сильного ветра. Они находятся на высоте 8,1 тысячи метров.

Альпинисты связались с местными спасателями и рассказали, что все участники группы ослаблены. Они спят в палатке при минус 28 градусов и на сильном ветре.

В начале сентября сообщалось, что опытный российский альпинист Сергей Мельников застрял на хребте Аибга в Краснодарском крае. Уточняелось, что 58-летний гид, который покорил один из самых опасных восьмитысячников — Аннапурну I в Гималаях, вышел с двумя альпинистами на Черничную тропу 29 августа.