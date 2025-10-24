Alaska Airlines отменила и задержала десятки рейсов из-за технического сбоя

Сбой в работе оборудования и программного обеспечения американской авиакомпании Alaska Airlines привел к отмене и задержкам десятков рейсов на Аляске и в других штатах США. Об этом со ссылкой на представителя компании сообщила газета The Wall Street Journal.

Также сбой затронул полетную программу дочерней авиакомпании - Horizon Air. После инцидента Alaska Airlines заявила, что занимается восстановлением системы и возобновлением работы в соответствии со штатным расписанием. Проблемы с оборудованием и программным обеспечением начались у авиакомпании в четверг. Авиаперевозчик подчеркнул, что сбой не коснулся безопасности полетов.

В июле Alaska Airlines столкнулась со сбоем в работе своих систем, что также приводило к отмене рейсов. В апреле 2024 года американские власти также приостанавливали полеты Alaska Airlines по причине неисправности программного обеспечения.