С воткнувшего ручку в глаз школьнице мальчика в Приморье требуют 3 млн рублей

С мальчика, который воткнул ручку в глаз однокласснице в апреле в Приморье, просят взыскать 3 млн рублей.

Как рассказал RT мать пострадавшей, малолетнему злоумышленнику уже 14 лет и по закону он сам может нести за себя ответственность в вопросе компенсаций. Она добавила, что на момент инцидента подростку было 13, поэтому к уголовной ответственности его привлекать не будут.

Сторона защиты пытается оспорить это. Как пишет Telegram-канал RT, собеседница отметила, что они хотят добиться, чтобы сумму выплачивали родители школьника, потому что он сам не зарабатывает.

Мама девочки также рассказала, что семья переехала во Владивосток. У дочери опустилось верхнее веко, возможно, ещё будут делать сложную операцию.

Девочка учится в другой школе, у неё психологическая травма. По словам мамы школьницы, у той была истерика, когда она увидела мальчика, похожего на напавшего на неё.

В апреле мама пострадавшей девочки заявила RT, что мальчик, ударивший школьницу, неоднократно обижал её дочь.