Зампреда ивановского правительства обвинили в оформлении фиктивного больничного

Заместитель председателя правительства Ивановской области - директор департамента здравоохранения Ивановской области Антон Арсеньев обвиняется в содействии при оформлении фиктивного больничного своему знакомому. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Уголовное дело возбуждено по п. "в", "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - сказал собеседник агентства.

Ранее Октябрьский районный суд Иванова заключил Арсеньева под стражу до 16 декабря. Он обвиняется в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, из корыстной или иной заинтересованности.