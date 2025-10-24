В центре Кемерова ликвидировали пожар на ГРЭС

Аварийная ситуация вызвала пожар на Кемеровской ГРЭС. Фото и видео-кадры с клубами густого черного дыма на территории энергообъекта, расположенного в самом центре города, кемеровчане выложили в Сеть сегодня после полудня.

© Российская Газета

Как следует из сообщения в телеграм-канале генерирующей компании, которой принадлежит ГРЭС, "на территории открытого распределительного устройства произошел технологический инцидент с выходом из работы блочного трансформатора".

Автоматика сработала четко, трансформатор отключился от сети, но в это время случился выброс машинного масла, которое в последствии вспыхнуло. К счастью, возгорание пожарные довольно оперативно локализовали. Жертв и разрушений нет. Энерго- и теплоснабжение города не нарушено.

"Электростанция работает в штатном режиме с заданной нагрузкой по тепловой и электрической мощности", - говорится в сообщении.

Для расследования причин инцидента создана специальная комиссия, в которую вошли технические специалисты СГК и представители надзорных органов. Также предстоит разработать план ремонта или замены оборудования станции и принять меры по повышению его надежности.

В свою очередь, глава города Дмитрий Анисимов написал в своем телеграм-канале, что ситуация полностью под контролем, попросив жителей сохранять спокойствие.