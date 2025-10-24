Дрон залетел в квартиру в Красногорске и взорвался

Квартира, поврежденная в результате атаки БПЛА на жилой дом в Красногорске, 24 октября 2025 года
© Максим Григорьев/ТАСС
Автомобиль полиции у жилого дома, поврежденного в результате атаки БПЛА в Красногорске, 24 октября 2025 года
© Сергей Бобылев/РИА Новости
Последствия атаки БПЛА на жилой дом в Красногорске, 24 октября 2025 года
© Максим Григорьев/ТАСС
Жилой дом, поврежденный в результате атаки БПЛА в Красногорске, 24 октября 2025 года
© Сергей Бобылев/РИА Новости

Квартира в жилом доме, поврежденная в результате атаки БПЛА в Красногорске, 24 октября 2025 года
© Telegram-канал «Воробьёв LIVE»
Квартира в жилом доме, поврежденная в результате атаки БПЛА в Красногорске, 24 октября 2025 года
© Telegram-канал «Воробьёв LIVE»
Жилой дом, поврежденный в результате атаки БПЛА в Красногорске, 24 октября 2025 года
© Сергей Бобылев/РИА Новости
Последствия атаки БПЛА на жилой дом в Красногорске, 24 октября 2025 года
© Максим Григорьев/ТАСС
Жилой дом, поврежденный в результате атаки БПЛА в Красногорске, 24 октября 2025 года
© Сергей Бобылев/РИА Новости

Последствия атаки БПЛА на жилой дом в Красногорске, 24 октября 2025 года
© Максим Григорьев/ТАСС
Оперативные службы у жилого дома, поврежденного в результате атаки БПЛА со стороны ВСУ в Красногорске, 24 октября 2025 года
© Сергей Бобылев/РИА Новости
Жилой дом, поврежденный в результате атаки БПЛА в Красногорске, 24 октября 2025 года
© Сергей Бобылев/РИА Новости
Оперативные службы у жилого дома, поврежденного в результате атаки БПЛА в Красногорске, 24 октября 2025 года
© Telegram-канал «Воробьёв LIVE»
Жилой дом, поврежденный в результате атаки БПЛА в Красногорске, 24 октября 2025 года
© Иван Петров/ТАСС

В Красногорске произошел взрыв в квартире на 14-м этаже дома в жилом комплексе «Изумрудные холмы» на бульваре Космонавтов. Взрывной волной вырвало часть стены, а в соседних квартирах выбило стекла.

Взрыв произошел около 04:30 из-за залетевшего в квартиру украинского дрона, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Всего пострадали пять человек, среди них ребенок.

Жильцы атакованного дома рассказали, что в подъезде «разворотило лифт». Более 70 человек эвакуировались самостоятельно. Двор усеян обломками дрона и стеклами. Территорию вокруг дома оцепили.

Фотографии с места событий – в репортаже «Газеты.Ru».

