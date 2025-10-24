В Приангарье на реке оторвалась льдина с двумя рыбаками

На реке Бирюса в Иркутской области двух рыбаков оторвало от берега на льдине, мужчинам удалось спастись, пройдя по мелководью и льдинам. Об этом говорится в сообщении регионального главка МЧС.

"Очевидцы сообщили, что на реке Бирюсе в Нижнеудинском районе на оторвавшейся льдине находятся двое мужчин и просят о помощи <…>. К счастью, все завершилось благополучно. Удалось установить, что мужчины по мелководью прошли 300 метров вниз по течению и там по льдинам вышли на берег, добрались до деревни Усть-Яга, где находился их автомобиль", - сообщает ведомство.

По информации ведомства, после сообщения очевидцев на место выехали специалисты Западного поисково-спасательного отряда, дислоцирующегося в Тайшете. Дорога до места ЧП заняла около 10 часов, в том числе по таежной труднопроходимой местности. Прибыв на место, спасатели выяснили, что мужчины выбрались самостоятельно, при этом они не уведомили экстренные службы.

Местность Яга, где произошел инцидент, находится в 80 километрах от Нижнеудинска. Ширина реки на этом участке составляет 80 метров, течение умеренное, глубина - от 3 до 6 м. На Бирюсе наблюдаются шугоход (рыхлый лед) и забереги (полосы льда, окаймляющие берега). В региональном главке МЧС призывают жителей не выходить на акваторию водоемов во время ледостава.