В Красногорске жильцы дома слышали пролет дрона перед его взрывом

Жители дома в Красногорске услышали звук летящего дрона перед его попаданием в дом, об этом они сообщили ТАСС.

© Максим Григорьев/ТАСС

"Очень громкий взрыв был, тут [во дворе] эхо еще. И было слышно как летел, жужжал громко. Испугались, начали по окнам смотреть", - рассказала жительница дома Марина.

Беспилотник влетел в квартиру на 13-м этаже в южной части дома, выходящей на Волоколамское шоссе. Взрыв прошел сквозь дом, обломки и стекла выбросило во двор. Большинство из них упало на детскую площадку. Также от обломков поврежден фасад дома.

"Скорая очень быстро приехала, где-то рядом были наверное. Ребенка увезли. Родителей его тоже очень быстро забрали [медики]. Потом пожарные приехали, полиция", - рассказал житель дома Иса.

В настоящее время оцепление вокруг пострадавшей части дома сохраняется. Внутри квартиры работают правоохранительные органы.

Около 04:00 БПЛА влетел в жилой дом по адресу: улица Космонавтов, д. 1. Пожара не последовало. В результате взрыва пострадали пять человек, в том числе ребенок, они госпитализированы. Из дома эвакуированы более 70 жильцов.