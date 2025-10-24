Прокуратура показала фото сгоревшего авто в Москве, где нашли тела двух человек

Минувшей ночью на парковке во дворе жилого дома на юго-западе Москвы сгорели несколько машин, в одной из которых были обнаружены тела двух человек. Последствия пожара показала на снимках столичная прокуратура.

© канал прокуратуры г. Москвы

По данным ведомства, инцидент произошел на улице Теплый стан. Там у дома загорелись сразу четыре автомобиля.

"После ликвидации пожара в одном из сгоревших автомобилей обнаружены тела двух человек", - сообщает прокуратура.

Судя по фото, больше всего повреждений от огня получила "Буханка" - именно там ранее журналисты и сообщали об обнаружении тел.

По какой причине вспыхнули машины, пока неясно. Идет пожарно-техническая экспертиза.