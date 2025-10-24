Два человека погибли при возгорании машин в Москве

Два человека погибли в результате возгорания четырех автомобилей на юго-западе Москвы, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

© Телеграм-канал «ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ»

Пожар произошел в ночное время на парковке жилого дома по улице Теплый Стан, уточнили в ведомстве. Тела погибших мужчин были обнаружены в одном из авто после тушения.

В настоящее время точная причина возникновения огня неизвестна, для ее установления была назначена пожарно-техническая экспертиза.

В свою очередь, расследование всех обстоятельств инцидента, а также ход процессуальной проверки по данному факту взяла на контроль прокуратура Юго-Западного округа.

Ранее восемь машин воспламенились во дворе жилого дома на Бескудниковском бульваре. В результате случившегося никто не пострадал.

Прибывшие на место происшествия огнеборцы смогли оперативно потушить пламя, которое распространилось на площади 40 квадратных метров.