Пожизненно осужденный маньяк-педофил попросился на свободу

Пожизненно осужденный маньяк-педофил Юрий Тиунов обратился в суд с просьбой освободить его из заключения по состоянию здоровья. Об этом в пятницу, 24 октября, говорится в судебных материалах.

© Вечерняя Москва

Отмечается, что Тиунов, приговоренный к пожизненному заключению в колонии особого режима, направил ходатайство в суд Перми. Подробности его заболевания не уточняются.

Заключенный отбывает наказание в исправительной колонии особого режима № 1 «Сосновка» в Мордовии. Суд отказал в удовлетворении его прошения, пояснив, что обращаться с таким ходатайством необходимо по месту нахождения учреждения.

Решение вступило в силу в октябре. При этом осужденный сохраняет право направить аналогичное заявление в суд Республики Мордовия, передает РИА Новости.

2 октября в Белоруссии спустя почти 30 лет поисков задержали маньяка, который убил минимум восемь женщин в конце 1990-х годов. Его жертвами стали девочки и девушки 12–20 лет, нападения происходили в подъездах и лифтах в Могилеве, Витебске, Орше и Жодине.

Жителя Ростовской области задержали за убийство и изнасилование, совершенные более 30 лет назад. По данным следствия, мужчина под видом работника ЖКУ проникал в квартиры и совершал зверские расправы над жертвами.