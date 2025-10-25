Основатель ОПГ, похищавшей у бойцов СВО в Шереметьево, объявлен в розыск

Следственный комитет Российской Федерации объявил в международный розыск основателя Лобненского организованного преступного сообщества Игоря Бардина, подозреваемого в хищении денежных средств у военнослужащих, вернувшихся из зоны СВО, в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщил представитель правоохранительных органов.

«Игорь Бардин объявлен в международный уголовный розыск в рамках уголовного дела преступного сообщества, которое занималось похищением денежных средств у военнослужащих в аэропорту Шереметьево», — сообщили ТАСС в органах. По версии следствия, группа под его руководством организовала масштабную схему, в результате которой солдаты потеряли крупные суммы.

Согласно имеющейся информации, сумма ущерба уже превысила четыре миллиона рублей. В связи с данным уголовным делом были задержаны более 30 человек, включая сотрудников полиции, а также посредников: таксистов и лиц, заманивавших жертв.

Среди арестованных — сын беглого организатора Владимир Бардин, которому предъявлено обвинение по статье 210 УК РФ (участие в преступном сообществе). По данным следствия, члены группы заранее выявляли среди пассажиров аэропорта прибывших из зоны СВО бойцов, после чего таксисты довозили их до необходимых пунктов назначения по завышенным ценам или принуждали к оплате под угрозами, а также похищали банковские карты. Сотрудники полиции, входившие в преступную схему, в дальнейшем препятствовали возбуждению дел по заявлениям потерпевших.