Глава Красногорска привел новые данные о попадании дрона ВСУ в многоэтажку под Москвой

Удар беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) пришелся по 14-му этажу многоэтажки подмосковного Красногорска. Об этом сообщил глава города Дмитрий Волков в Telegram-канале.

«В результате атаки пять человек пострадали: четверо взрослых госпитализированы с различными травмами в Красногорскую больницу, мальчик 2017 года рождения также госпитализирован в Детский клинический центр имени Рошаля», — уточнил чиновник.

По его данным, жертв атаки удалось избежать, на месте происшествия работает оперативный штаб. На место прибыли сотрудники МЧС, полиции и городской администрации. Власти, как заверил Волков, окажут поддержку всем пострадавшим и их семьям.

Взрыв в жилом комплексе «Изумрудные холмы» в Красногорске Московской области произошел в пятницу, 24 октября. Как уточнил губернатор Андрей Воробьев, взрыв произошел из-за атаки дрона на жилой дом, пострадали пять человек, в том числе один ребенок. В сети появились кадры момента взрыва в многоэтажном доме под Москвой.