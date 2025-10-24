Названа причина взрыва в многоквартирном доме Красногорска

В Красногорске произошел инцидент с беспилотным летательным аппаратом, который врезался в квартиру на четырнадцатом этаже многоквартирного жилого дома.

По информации губернатора Московской области Андрея Воробьева, в результате происшествия пострадали пять человек, включая ребенка. Четверым из пострадавших потребовалась госпитализация.

SHOT: взрыв в многоэтажке Красногорска выбил окна в пяти квартирах

Взрывной волной были серьезно повреждены две квартиры, а также разрушены конструкции лестничной площадки, включая лифтовый узел и холл. Мощность взрыва была такой, что произошел пролом наружной стены здания насквозь.

Ранее сообщалось, что число пострадавших при взрыве в Красногорске увеличилось.