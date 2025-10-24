Раскрыты подробности ужасной находки 48 мешков с человеческими останками

В мексиканском муниципалитете Сапопан, расположенном в штате Халиско, сотрудники правоохранительных органов обнаружили 48 мешков, внутри которых находились человеческие останки. Об этом сообщило издание Tribuna de México.

© Московский Комсомолец

Руководитель Специальной прокуратуры по делам пропавших без вести Бланка Трухильо отметила, что следственные действия на месте продолжаются и не исключено обнаружение новых фрагментов. Она уточнила, что экспертам еще предстоит установить, скольким жертвам принадлежат найденные части тел.

Раскопки ведутся в сотрудничестве с Национальной комиссией по поиску пропавших без вести при участии тяжелой техники, включая экскаваторы, что обусловлено обширностью участка и сложными условиями грунта. Место уже несколько недель исследуется специалистами, занимающимися сбором вещественных доказательств.

При раскопках в центре Челябинска нашли человеческий скелет

О существовании захоронения впервые стало известно двадцать шестого сентября, когда участники организации «Воители-Искатели Халиско» сообщили о первых признаках человеческих останков. Они были обнаружены на территории вдоль проспекта Гуадалупе Виктория, недалеко от пересечения с улицей Висенте Герреро в Сапопане.

С тех пор из земли извлечены мешки, содержащие костные и мягкие ткани, которые находятся на экспертизе в Институте судебных наук штата Халиско. Следователи стремятся установить личности погибших и обстоятельства их смерти.

Власти региона сталкиваются с масштабным кризисом исчезновений, вызвавшим обеспокоенность не только в Мексике, но и за ее пределами. Согласно официальным данным, в штате числятся более 15900 пропавших без вести, что связывают с активностью преступных группировок.

Представители правительства Халиско признают, что новые находки подчеркивают необходимость усиления межведомственного взаимодействия и совершенствования механизмов поиска, чтобы противостоять масштабам трагедии. Тем временем объединения родственников пропавших без вести не покидают район Арройо Ондо, продолжая надеяться, что продолжающиеся раскопки помогут обнаружить их близких и приблизят расследование к раскрытию правды.