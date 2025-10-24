Раскрыты подробности ужасной находки 48 мешков с человеческими останками
В мексиканском муниципалитете Сапопан, расположенном в штате Халиско, сотрудники правоохранительных органов обнаружили 48 мешков, внутри которых находились человеческие останки. Об этом сообщило издание Tribuna de México.
Руководитель Специальной прокуратуры по делам пропавших без вести Бланка Трухильо отметила, что следственные действия на месте продолжаются и не исключено обнаружение новых фрагментов. Она уточнила, что экспертам еще предстоит установить, скольким жертвам принадлежат найденные части тел.
Раскопки ведутся в сотрудничестве с Национальной комиссией по поиску пропавших без вести при участии тяжелой техники, включая экскаваторы, что обусловлено обширностью участка и сложными условиями грунта. Место уже несколько недель исследуется специалистами, занимающимися сбором вещественных доказательств.
О существовании захоронения впервые стало известно двадцать шестого сентября, когда участники организации «Воители-Искатели Халиско» сообщили о первых признаках человеческих останков. Они были обнаружены на территории вдоль проспекта Гуадалупе Виктория, недалеко от пересечения с улицей Висенте Герреро в Сапопане.
С тех пор из земли извлечены мешки, содержащие костные и мягкие ткани, которые находятся на экспертизе в Институте судебных наук штата Халиско. Следователи стремятся установить личности погибших и обстоятельства их смерти.
Власти региона сталкиваются с масштабным кризисом исчезновений, вызвавшим обеспокоенность не только в Мексике, но и за ее пределами. Согласно официальным данным, в штате числятся более 15900 пропавших без вести, что связывают с активностью преступных группировок.
Представители правительства Халиско признают, что новые находки подчеркивают необходимость усиления межведомственного взаимодействия и совершенствования механизмов поиска, чтобы противостоять масштабам трагедии. Тем временем объединения родственников пропавших без вести не покидают район Арройо Ондо, продолжая надеяться, что продолжающиеся раскопки помогут обнаружить их близких и приблизят расследование к раскрытию правды.