На Тимура Иванова вновь подали в суд из-за долга по коммуналке

Мосэнергосбыт подал в суд на бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова из-за долга по оплате коммунальных платежей. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что исковое заявление о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию было зарегистрировано 17 октября.

Сумма долга не сообщается. Дата рассмотрения иска не назначена.

В конце сентября сообщалось, что Тимура Иванова проверяют на причастность к хищениям средств Минобороны РФ при строительстве объектов по госконтрактам.

21 июля Московский городской суд продлил срок содержания под стражей Иванову до 23 октября. Он проходит обвиняемым по делу о получении взяток на сумму более 1,3 млрд рублей.

1 июля Мосгорсуд признал Иванова виновным по другому уголовному делу — о растрате средств при покупке двух паромов для Керченской переправы и выводе более 3,9 млрд руб. из банка «Интеркоммерц». Экс-чиновника приговорили к 13 годам колонии и штрафу в размере 100 млн руб. Его бывший подчиненный Антон Филатов был приговорен к 12,5 года колонии и штрафу в размере 25 млн руб.

Ранее экс-замминистра обороны Иванов не признал вину в новых обвинениях.