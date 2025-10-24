Расследование дела о взрыве в Копейске передали Москве

Уголовное дело по факту трагедии на промышленном предприятии в Копейске Челябинской области передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат Следственного комитета России. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

«По поручению председателя Следственного комитета России уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат Следственного комитета», — уточнили в пресс-службе СК РФ. Также отмечается, что расследование находится на контроле у главы ведомства.

19 человек пострадали при взрыве на предприятии в Копейске

По данным следствия, вечером 22 октября на территории промышленного предприятия в Копейске в цеху произошел хлопок из-за нарушения правил безопасности в технологическом процессе. В результате инцидента есть погибшие и пострадавшие. К расследованию привлекли опытных следователей и криминалистов центрального аппарата СК России, которые должны установить все детали происшествия.