Женщина воткнула нож в спину таксиста в Подмосковье

В Подмосковье женщина воткнул нож в спину таксиста, когда тот потребовал доплату. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва сейчас».

По информации издания, конфликт произошел из-за спора о цене — водитель настаивал на доплате, так как ему пришлось сделать дополнительный заезд. В какой-то момент пассажирка достала кухонный нож и вонзила его в спину водителю.

В результате мужчина остался жив. Он самостоятельно добрался до больницы, где ему оказали помощь. Что стало с нападавшей, источник не уточняет.

Кроме того, фотография ранения попала в соцсети. На ней можно увидеть, что кухонный нож вошел мужчине в спину до середины клинка.

Ранее мужчина напал с ножом на сотрудника Росгвардии в Новой Москве.