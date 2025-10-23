Российский чиновник внезапно умер на отдыхе в Египте

В Египте во время отдых умер бывший начальник отдела районного хозяйства и благоустройства администрации Выборгского района Петербурга Владимир Шабаров. Об этом пишет 78.ru со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, причиной смерти чиновника стал сердечный приступ.

Уточняется, что Шабаров отдыхал с женой и двумя детьми на пляже. Ребенок попросил его подать руку, чтобы выйти из воды. В ту же секунду мужчина внезапно упал.

Коллеги Шабарова сейчас пытаются собрать средства, чтобы транспортировать его тело из Египта в Петербург. Из администрации чиновник уволился в 2024 году вслед за увольнением своей начальницы.

Ранее стала известна личность загадочно погибшего в Таиланде на следующий день после дня рождения россиянина. Им оказался директор крупной судоходной компании из Волгограда. Тело мужчины было найдено в бассейне на вилле на Пхукете.