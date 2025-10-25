Полиция задержала подозреваемых, расстрелявших мужчину на улице

В Нижегородской области задержали двух подозреваемых, напавших на местного жителя в августе этого года. В мужчину стреляли во время выгула собаки, передает Telegram-канале Ni Mash.

© Московский Комсомолец

Житель Богородска подвергся нападению во время прогулки. Бандиты поджидали его во дворе. В мужчину распылили перцовый баллончик, а затем несколько раз выстрелили в упор. Пули попали в голову и тело.

Потерпевший еле добрался до дому и вызвал скорую. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Предварительной причиной признали конфликт интересов.

Полиции удалось задержать злоумышленников. Их заключили под стражу. Подозреваемым может грозить до 12 лет колонии.