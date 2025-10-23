Директор турбазы раскрыл, где могут быть Усольцевы

Эксперт выдвинул необычную версию исчезновения семьи

Неожиданно появилось заявление директора турбазы, где перед своим исчезновением ночевали Усольцевы, сообщает «Царьград».

О семье Усольцевых, пропавших в тайге в Красноярском крае, до сих пор ничего не известно. Внезапно появилась информация от директора турбазы — Усольцевы останавливались в этой точке на ночь перед своим исчезновением. Директор пояснил, что никакой туристической группы, с которой Усольцевы якобы планировали выйти в тайгу, на самом деле не было.

Напомним, что Усольцевы, как сообщалось ранее, должны были отправиться с группой на гору Буратинка. Позже группа отказалась идти, так как погода испортилась, Усольцевы же решили идти одни.

Евгений Кудряшов, директор турбазы, заявил, что этой группы, о которой все говорят последний месяц, вовсе не было.

Как говорит Кудряшов, семья прибыла на базу, заселилась, затем Усольцевы рассказали, что уже успели посетить Минскую петлю. Это короткий маршрут длиной в километр. Справившись таким походом, Усольцевы решили пойти дальше и на следующий день отправились на покорение более серьезной вершины. Кудряшов: "Выспросили у нашего сотрудника подробный маршрут до горы Буратинка".

Но что самое удивительное — Усольцевы сами признались, что собираются пройти по маршруту без других людей, то есть никакой группы и не планировалось.

Кудряшов предположил, что могло случиться с семьей. Как говорит директор, в день исчезновения погода испортилась не так уж и сильно, просто пошел небольшой дождь. Усольцевы уже должны были вернуться, да и дождь быстро закончился. По мнению Кудряшова, если бы Усольцевы сбились с тропы, они бы в любом случае попали в Кутурчин. Кроме того, дорога, по которой они шли, очень хорошо маркирована.

«Там эту гору обвивает дорога лесодобычи, то есть с горы куда ни спустишься - везде будет дорога. Она ведёт в село Кутурчин, к нам», - говорит директор турбазы.

Также Кудряшов добавил, что недалеко есть непопулярная дорога на Монголию. Она начинается через десять километров от Кутурчина. Кудряшов: "Там и меньше проходимость, фактически нет камер и постов ДПС".

На машине до границы с Монголией от Кутурчина можно доехать за 12-14 часов. Другой вопрос — стали бы Усольцевы так поступать со своими родными, которых не поставили в известность о своих планах.