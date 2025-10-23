Школьницу 5 часов держали в подсобке супермаркета из-за украденной конфеты

Новосибирская школьница оказалась в заложниках у сотрудников супермаркета. Пять часов ее держали в подсобке без связи и возможности позвонить родным. В это время девочку искали родители, неравнодушные соседи и волонтеры поисковой компании «Лизы Алерт». Дело, как оказалось, было в похищенной конфете. Ребенок не удержался и взял сладости с открытого прилавка. Корреспондент «МК» разобрался, насколько корректными были действия сотрудников супермаркета.

Обычный супермаркет «рядом с домом». Сейчас они выглядят одинаково в любом крупном городе. Почти везде есть отдел с розничной продажей конфет. Такой же — с продажей орешков и фруктов на вес. Покупатели, снуя между рядами, нет-нет, да и прихватят орешек или мелкую ягодку. Ну вроде бы как на пробу, как на рынке. Кислые — не берем, спелые — покупаем, и побольше. Также и с конфетами. Даже взрослый, порой, не удержится и положит себе одну в карман на пробу. Особенно — после рабочего дня, съев ее по дороге домой, тащя пакеты с продуктами. Считается ли это воровством? Формально — да. А если неформально, по-соседски, то и не воровство вроде. Ведь все равно понравившиеся конфеты купишь в итоге. И ходишь сюда каждый день. Да и вроде как никто не видит. Или все-таки видит?

Инцидент в новосибирском магазине случился днем. 10-летняя школьница возвращалась из гимназии и зашла в магазин. Там ее задержали и предъявили обвинение в краже. Для выяснения обстоятельств пригласили в подсобку. Там попросили позвонить родителям. Телефона у девочки не оказалось, наизусть номер мамы она не помнила. На место событий вызвали полицию. Людей в погонах, как рассказали сотрудники магазина СМИ, ждали пять часов. Все это время ребенок находился в подсобке без связи.

Как эта ситуация выглядела для мамы школьницы? После уроков она позвонила дочери, трубку никто не взял. Взволнованная женщина позвонила домашним: выяснилось, что девочка из школы не пришла. Мама, уже на взводе, смотрит электронный дневник. Видит, что дочь ушла из школы после уроков. Где она? Пишет классному руководителю: «Нет ли внеклассных занятий». Получает ответ, что все дети разошлись, внеклассных занятий нет. Что ей делать? Она пишет в домовой чат. Не видели ли дочь во дворе, подъезде, рядом с домом? У соседей начинается паника.

Стартуют поиски по району. Ребенка нет уже 5 часов. Из чатов сообщение попадает в «Лизу Алерт». К розыску присоединяются поисковики. И вот долгожданное: «Найдена. Жива».

Пришедшая в подсобку мама готова разгромить весь магазин. Она на взводе пишет заявление о незаконном удержании. И ее можно понять.

Пока готовился материал, «МК» связался с соседями. Жители Новосибирска рассказали, что в этом магазине нередко сотрудники практикуют странные методы борьбы с воровством.

— Моя мама случайно не пробила товар. Это также случилось на днях, в начале октября. В следующий раз, когда она пришла в магазин, ее также отвели в подсобку, показали запись с камер. Она была в шоке. Ей 60 лет, она на пенсии. Но дальше сотрудники сказали, что если она заплатит 20 тысяч, то заявления в полицию они писать не будут. Мама ответила, что у нее нет денег. Тогда охранник предложил сходить с ней домой за телефоном. Так они и сделали. Охранник даже зашел в квартиру. Затем мама все оплатила. Сотрудники предложили подписать мировое соглашение. Причем — в одном экземпляре. Маму зачем-то сфотографировали и разошлись, — рассказала собеседница «МК».

Другая жительница Новосибирска, тоже мама, рассказала «МК», что похожим способом задержали и ее дочь.

— Но сотрудники этого магазина таким же образом задерживали мою дочь и ее подругу за то, что на спор взяли онигири. Мне сообщили, не отпускали до моего приезда, по приезду оплатила штраф им в кассу, забрала ребенка и ушла разбираться с ней дома. Повезло, что телефон у дочки был, сообщили быстро.

Женщина уверена, что с мамой девочки тоже сотрудники хотели взять деньги.

На тему магазинных краж «МК» поговорил с юристом Анатолием Коровиным.

— Сотрудники не имели права удерживать. Они могли вызвать родителей, чтобы они заплатили за конфеты. Ни о какой административной и уголовной ответственности речь нет.