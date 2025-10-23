Рэперу P. Diddy пытались перерезать горло в тюрьме

Американский рэпер Шон Комбс, известный как P. Diddy, чудом избежал гибели в тюремной камере. Сообщение о покушении на него распространило издание TMZ со ссылкой на близкого друга рэпера Чарлуччи Финни.

По данным источника, инцидент произошёл в Федеральном центре содержания под стражей в Бруклине. Ночью неизвестный заключённый приставил нож к горлу спящего Комбса. Подлинность информации подтвердили несколько анонимных источников издания.

Финни жалуется, что тюремная администрация не обеспечивает безопасность осуждённым по делам о сексуальных преступлениях. Мотивом нападения, по его мнению, могло быть устрашение, а не реальное желание убить.

Напомним, 3 октября федеральный суд Манхэттена приговорил P. Diddy к 50 месяцам тюрьмы за вымогательство и торговлю людьми. По последним данным, Дональд Трамп рассматривает возможность помилования рэпера уже на этой неделе.