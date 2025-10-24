21 человек пострадал при ударах ВСУ по Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате ударов ВСУ по региону 23 октября пострадал 21 человек.

«Тяжёлый вчера выдался день для Белгородской области. 21 мирный житель был ранен в результате атак со стороны ВСУ, в том числе трое детей», — указал он в Telegram.

Он также уточнил, что две девушки, которые были ранены во время атаки беспилотника на остановку в городе Белгороде, находятся в тяжёлом состоянии.

Глава региона подчеркнул, что всем пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области в результате атаки БПЛА были повреждены восемь частных домов.