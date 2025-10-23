Прокурор запросила 8 лет колонии для блогера Аяза Шабутдинова

Прокурор в ходе заседания в Пресненском суде Москвы запросила восемь лет лишения свободы и штраф в 15 млн рублей для блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова по уголовному делу о мошенничестве. Об этом пишет ТАСС.

Напомним, что блогер продавал курсы, якобы способствующие началу успешного бизнеса. В соцсетях у него 1,9 млн подписчиков.

По данным агентства, Шабутдинову предъявлено обвинение в совершении 113 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой).

«Прошу окончательно назначить обвиняемому Шабутдинову восемь лет колонии общего режима», — отметила прокурор.

Ранее сообщалось, что Савеловский суд Москвы приговорил к шести годам колонии общего режима блогера Андрея Сидоропуло, обвиняемого в особо крупном мошенничестве и отмывании денежных средств, полученных преступным путем.

Его признали виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ и по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств в особо крупном размере, полученных преступным путем).

Кроме того, Московский городской суд признал законным решение о назначении административного штрафа в размере 50 тыс. рублей в отношении видеоблогера Сергея Косенко, признав его виновным в пропаганде галлюциногенного отвара индейцев бассейна Амазонки, ролик о котором он выложил в интернете.