14-летнюю девочку изнасиловали в туалете больницы

В индийской Калькутте 14-летнюю пациентку государственной больницы изнасиловали в туалете. Полиция задержала 25-летнего подозреваемого, ранее работавшего в больнице санитаром.

По информации NDTV, нападение произошло 22 октября. Девочка находилась в больнице на лечении. В какой-то момент изверг затащил ее в туалет. Преступника опознали по записям с камер наблюдения — им оказался бывший сотрудник медучреждения.

Подозреваемый уже арестован и даёт признательные показания. В больнице подтвердили факт происшествия и заявили о полном сотрудничестве со следствием. Медики оценивают состояние пострадавшей как стабильное, ей оказывается необходимая психологическая помощь.

Ранее преступник уволился из больницы по собственному желанию.