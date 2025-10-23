Трагедию со взорвавшейся колонкой в Луганске назвали терактом

В Луганске следователи возбудили уголовное дело о теракте из-за взрыва. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР) по региону.

Дело возбуждено по пункту в части 2 статьи 205 («Террористический акт»), части 1 статьи 222.1 (Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) и части 1 статьи 223.1 («Незаконное изготовление взрывчатых веществ») УК РФ. Сотрудники СК назначили ряд экспертиз.

Ранее сообщалось, что ЧП произошло на Черноморской улице у здания городской администрации. Мужчина пнул колонку с играющей музыкой и остался без ноги. Устройство было заминировано. Также в результате случившегося пострадала женщина. Ее госпитализировали. Врачи оценивают ее состояние как средней тяжести.