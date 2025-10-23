Появились детали о загадочном исчезновении студента с Урала

Студент из Каменска-Уральского Лев Акулов, пропавший после авиаперелета, мог стать жертвой мошенников. Об этом сообщает E1.RU.

20-летний Акулов пропал 21 октября. Перед тем, как уйти из дома, молодой человек взял с собой деньги - около 200 тысяч рублей - и драгоценности, отмечает E1.RU. Его машину нашли у здания аэропорта.

Отец студента Александр Акулов заявил, что его сын может находиться в Барнауле (записи с камер показали, что он улетел именно туда). Телефон Льва отключен, его геолокацию отследить не удалось. Отец студента заявил, что молодому человеку начали звонить мошенники.

«Он повел себя неадекватно - не так, как обычно. Стал замкнутым, стал двери закрывать. На все вопросы отвечал, что на учебе просто замучился. Это изменение произошло где-то накануне перед исчезновением», - рассказал Акулов.

Мужчина отметил, что его сын хорошо учится и раньше никогда не уходил из дома. При этом подруга Льва усомнилась, что он мог поверить угрозам мошенников, сообщает «КП-Екатеринбург». Газета отметила, что молодой человек получает образование инженера-радиотехника.

«Он очень умный, образованный, серьезный и ответственный. Такой человек не мог просто так повестись на уловки мошенников и уехать куда-то, не предупредив никого. Это вообще не в его стиле», - подчеркнула девушка.

Она добавила, что Лев ни с кем не конфликтовал, у него хорошие отношения с семьей, он «ни в чем не нуждался и сам неплохо зарабатывал». Она указал, что Лев также работал преподавателем IT-дисциплин.

Поисками Льва занимаются полицейские и волонтеры отряда «ЛизаАлерт». В день исчезновения молодой человек был в черном плаще, штанах цвета хаки, черных кроссовках и черной шапке. Приметы Акулова: рост - 180 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы и серо-зеленые глаза.